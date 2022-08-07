95 yaşındaki kadın otobüste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi Otobüsle Bursa'dan Giresun'a giden 95 yaşındaki kadın yolda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Otobüsle Bursa'dan Giresun'a giden 95 yaşındaki kadın yolda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İzmit Otogarı'ndan alınan cenaze, Trabzon'a götürülmek üzere Cengiz Topel Havalimanı'na kaldırıldı. Olay, Kocaeli'de İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kanberoğlu firmasına ait otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Giresun'a giden 95 yaşındaki Zekiye Kaboğlu, yolda kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine otobüsün şoförü, en yakınındaki İzmit Otogarı'na girdi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilince sağlık ekipleri otogara geldi. Otogarda yapılan inceleme neticesinde 95 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Otogara gelen cenaze aracıyla Kaboğlu'nun cansız bedeni, Trabzon'a götürülmek üzere Cengiz Topel Havalimanı'na götürüldü. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kalp Krizi Giresun Kocaeli Bursa 3. Sayfa Haberler

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