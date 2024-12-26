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911 Arama Kurtarma Derneği, "Orta Seviye Akreditasyon" sınavını başarıyla tamamladı

911 Arama Kurtarma Derneği,
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Balıkesir'de 20-21-22 Aralık 2024 tarihlerinde Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kontrolörlüğünde, 911 Arama Kurtarma Derneği üyeleri için Orta Seviye Akreditasyon Sınavı gerçekleştirildi.

Balıkesir'de 20-21-22 Aralık 2024 tarihlerinde Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kontrolörlüğünde, 911 Arama Kurtarma Derneği üyeleri için Orta Seviye Akreditasyon Sınavı gerçekleştirildi. Eğitim ve sınav süreci, Balıkesir Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Dernek üyeleri, Balıkesir ili içerisinde ilk Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma tatbikatını başarıyla tamamlayarak önemli bir yetki kazandı. Bu başarı, derneğin AFAD Başkanlığı adına afet bölgelerinde görev yapma yetkisini elde etmesini sağladı. AFAD, hangi kuruluşların afet bölgelerinde aktif rol oynayabileceğini bu sınavlarla belirlerken, 911 Arama Kurtarma Derneği ekibi profesyonelliğini bir kez daha kanıtladı.

Dernek, her türlü afet durumunda en ön saflarda yer alarak, kısıtlı imkanlarla büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Bununla birlikte, mevcut eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

911 Arama Kurtarma Derneği, afetlere hazırlık sürecinde ekibini güçlendirmeyi hedefliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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