Kocaeli haber! Kocaeli'de 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kocaeli bölgesinden gelen habere göre Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Gebze ve İzmit ilçelerinde iki farklı araçta arama yapıldı. Aramalarda, 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi, 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. 3. Sayfa Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu Kocaeli Gebze 3. Sayfa Güncel Haberler

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