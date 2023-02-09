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91. saatler inanılmaz kurtuluş: Ebrar Sitesi'nde Asiye Sümbül kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

91. saatler inanılmaz kurtuluş: Ebrar Sitesi'nde Asiye Sümbül kurtarıldıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan 63 yaşındaki Asiye Sümbül enkaz altından sağ çıkartıldı.

91. saatler inanılmaz kurtuluş: Ebrar Sitesi'nde Asiye Sümbül kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan 63 yaşındaki Asiye Sümbül enkaz altından sağ çıkartıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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