91. saatler inanılmaz kurtuluş: Ebrar Sitesi'nde Asiye Sümbül kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri 91. saatler inanılmaz kurtuluş: Ebrar Sitesi'nde Asiye Sümbül kurtarıldıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan 63 yaşındaki Asiye Sümbül enkaz altından sağ çıkartıldı. 91. saatler inanılmaz kurtuluş: Ebrar Sitesi'nde Asiye Sümbül kurtarıldı KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan 63 yaşındaki Asiye Sümbül enkaz altından sağ çıkartıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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