91. saatler inanılmaz kurtuluş: Ebrar Sitesi'nde Asiye Sümbül kurtarıldı
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91. saatler inanılmaz kurtuluş: Ebrar Sitesi'nde Asiye Sümbül kurtarıldıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan 63 yaşındaki Asiye Sümbül enkaz altından sağ çıkartıldı.
91. saatler inanılmaz kurtuluş: Ebrar Sitesi'nde Asiye Sümbül kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan 63 yaşındaki Asiye Sümbül enkaz altından sağ çıkartıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa