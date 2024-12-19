Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı
Asgari ücrette son viraj! Masada bu kez rakam konuşuluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
Üniformaları fırlatıp ilk uçakla Esad'ın yanına kaçmışlar
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha

90 Yaşındaki Nine ve Kızı Yangında Facianın Eşiğinden Döndü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde 90 yaşındaki kadının evi yangında tamamen yanarken, ona bakan kızı da yangından kaçarken kolunu kırdı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. Kızı Ayşe Gültekin, tüm emeklerinin yok olduğunu ifade etti.

90 Yaşındaki nine ve kızı faciadan döndü

Adana'nın kozan ilçesinde 90 yaşındaki kadının evi yangında küle dönerken, ona bakan kızı da yangından kaçarken kolunu kırdı

ADANA - Adana'nın kozan ilçesinde 90 yaşındaki kadının evi yangında küle dönerken, ona bakan kızı da yangından kaçarken kolunu kırdı.

Kozan'da 7 Aralık günü Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Sokakta 5 çocuklu Gültekin ailesinin evi elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. 90 yaşındaki annesine bakmak için alt katta bulunan Ayşe Gültekin çocuklarının yangını haber vermesi üzerine kaçarken kolunu kırdı.

Ayşe Gültekin tüm emeklerinin yandığını aktararak, "Annemin yanındaydım. Çocuklar 'yangın var' diye bağırdı. Eve çıktım yatağımı alev almıştı ve su döktüm o arada soben patladı kaydım düştüm ve kolum kırıldı. O arada bayılmışım hastaneye götürmüşler. Elektrikten çıktı. Şase yapmış. Geçen senede buzdolabım çamaşır makinem yanmıştı. Şimdi annemin yanında kalıyoruz. Çocukları köye gönderdik. 2 senedir anneme bakmak için burada kalıyordum" dedi.

90 yaşında ki Emine Gök ise kızının evinin yandığını belirterek, "Evlerini kuş yuvası gibi yapmışlardı. Yandı kül oldu" diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Kozan Kızılay Şubesi evde yaptığı inceleme sonrası yardımda bulunmak üzere çalışma başlattı.

90 Yaşındaki Nine ve Kızı Yangında Facianın Eşiğinden Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
img

ABD, 23 yıl sonra 4 dakikayla tarihe gömüldü
img

Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
img

Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik
Fenomenlerin duruşmasında sanık uyuyakaldı
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir? Neşe Özkan kimdir? Neşe Özkan kaç yaşında, nereli? Akasya Durağı'nın Zeyno'su tesettüre mi girdi? Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında? 20 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 19 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Aralık Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yusuf Güney, 2025 yılı kehanetleri! Yusuf Güney yeni yıl hakkında ne dedi? KPSS 2024/2 ATAMA KILAVUZU | A Grubu, B Grubu memur ilanları açıklandı mı? KPSS 2024/2 MERKEZİ ATAMA | ÖSYM tercih kılavuzu, KPSS atama başvurusu ne zaman? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.