90 yaşındaki kayıp alzaymır hastası iki gün sonra bulundu Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 90 yaşındaki Zeki Tekin, iki gün sonra bulundu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 90 yaşındaki Zeki Tekin, iki gün sonra bulundu. Silvan merkez Kale Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 90 yaşındaki Zeki Tekin, iki gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Tekin, sabah saatlerinde saman işçileri tarafından Silvan'dan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulundu. 112 Sağlık Ekiplerince alınan Tekin, Silvan Devlet Hastanesinde kontrol amaçlı tedavi altına alındığı belirtildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 90 yaşındaki kayıp alzaymır hastası iki gün sonra bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.