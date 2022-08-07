90 yaşındaki alzaymır hastası iki gündür kayıp Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde alzaymır hastası olduğu belirtilen 90 yaşındaki Zeki Tekin'den iki gündür haber alınamıyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde alzaymır hastası olduğu belirtilen 90 yaşındaki Zeki Tekin'den iki gündür haber alınamıyor. Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi merkez Kale Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Zeki Tekin, 6 Ağustos günü öğleden sonra hava almak için dışarı çıktı. Evden uzaklaşan 90 yaşındaki Tekin, bir daha eve geri dönmedi. Ailesi Tekin'den haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldığı belirtildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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