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90 saat sonra ışığı gördü

3. Sayfa Haberleri

90 saat sonra ışığı gördü

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 3 katlı binanın enkazında mahsur kalan bir kişi, 90 saat sonra kurtarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan 3 katlı binanın enkazında mahsur kalan bir kişi, 90 saat sonra kurtarıldı. Betonda açılan küçük bir delikten çıkartılan adam, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ile Pazarcık ilçelerinde meydana gelen depremin en büyük hasara yol açtığı merkezlerinden birisi olan Hatay'ın Antakya ilçesinde, arama kurtarma çalışmaları 4'üncü günün sonuna yaklaşılırken aralıksız olarak devam ediyor. İlçeye merkezinde yıkılan 3 katlı bir apartmanda yürütülen çalışmalarda, enkazdan ses gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, betonda açılan küçük bir delikten 30-35 yaşlarındaki yabancı uyruklu bir erkeğin yerini tespit etti.

Ekiplerin güçlükle girdiği dar alanda ilk müdahalesi yapılan yaralı, büyük bir dikkatle yukarıya çekildi. Yaşadığı korku ve panik yüzüne yansıyan depremzede, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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