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9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

9 yıl önce 13 polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
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Iğdır'da, 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı ve 8 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da, 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı ve 8 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da 8 Eylül 2015 tarihinde Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bombanın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 13 polis memuru şehit olmuştu.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Parti il binasına sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonda gerçekleştirilen aramada çok sayıda dokümana el konuldu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Soruşturma DEM Parti Güvenlik 3-sayfa Hukuk Polis Terör

DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında

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