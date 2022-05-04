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9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da tehdit ederek kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunda 9 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çaptırılan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da tehdit ederek kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunda 9 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çaptırılan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında tehdit ve cebirle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 9 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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