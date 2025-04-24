9 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan Z.D. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan Z.D. isimli şahıs, Sülümenli Beldesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa