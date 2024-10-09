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9 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

9 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık ve tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.K.'yı Erenler Mahallesi'nde yakaladı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede hakkında bilişim sistemlerini kullanılmak suretiyle hırsızlık ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Erenler Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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