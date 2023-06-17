9 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da 9 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da 9 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma yapıldı. Hakkında farklı mahkemeler tarafından verilen 9 yıl 10 ay cezası ve 2 ayrı dosyadan ifadesi alınması için aranan M.D., isimli şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR