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9 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı

9 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da 9 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da 9 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma yapıldı. Hakkında farklı mahkemeler tarafından verilen 9 yıl 10 ay cezası ve 2 ayrı dosyadan ifadesi alınması için aranan M.D., isimli şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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