9'uncu kattan atladı, ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9'uncu kattan atladı, ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
9'uncu kattan atladı, ağır yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir inşaatın 9'uncu katından atlayan genç, ağır yaralandı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir inşaatın 9'uncu katından atlayan genç, ağır yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Sağlık 1. Sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana gelen olayda, bunalıma giren Musa D. (17), 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin durumu fark edip haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri, Polis, Talas, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title