9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi - Haberler

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9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi

Düzce'de geri dönüşüm fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler, sabah yedikleri yemekten zehirlendi.

Düzce'de geri dönüşüm fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler, sabah yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlenen 9 işçi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen olayda gece vardiyasında çalışan işçiler, sabah yedikleri yemek sebebi ile zehirlendi. İşçilerin midelerin bulanması üzerine vardiya amirleri sağlık ekiplerine haber verdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri işçilerin zehirlendiğini belirledi. Bunun üzerine 9 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

geri dönüşüm, Düzce, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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