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9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet jant ve lastik çalınması, oto hırsızlığına teşebbüs, 5 bin TL değerinde bisiklet hırsızlığı, yaklaşık 300m enerji nakil kablosu hırsızlığı, mazgal hırsızlığı, 55 bin TL değerinde el eşyası ve güvercin hırsızlığı ve evden hırsızlık olmak üzere toplam 9 hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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