9 farklı otodan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu polisi, 9 farklı otodan hırsızlık olayının failini suçüstü yakaladı. Kastamonu polisi, 9 farklı otodan hırsızlık olayının failini suçüstü yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da son 1 ay içerisinde meydana gelen otodan hırsızlık konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda, İl merkezinde 9 farklı otodan hırsızlık olayının faili ve ayrıca kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranması olan A.S. isimli şahsın arama-yakalama çalışmaları sürerken suçüstü yakalandı. A.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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