9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ilçede son günlerde yaptığı başarılı operasyonlarla adeta aranan şahıslara nefes aldırmıyor. Son olarak hakkında 9 ayrı suçtan 17 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B., isimli şahıs polisin yürüttüğü başarılı operasyonla yakalanıp Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title