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88. saatte hayata "Dönüş"

3. Sayfa Haberleri

88. saatte hayata "Dönüş" Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki Dönüş nine 88. saatte bulunduğu enkazdan sağ olarak çıkartıldı Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası enkaz altındakileri kurtarmak için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

88. saatte hayata "Dönüş"

Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki Dönüş nine 88. saatte bulunduğu enkazdan sağ olarak çıkartıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası enkaz altındakileri kurtarmak için ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Kahramanmaraş'ta ekipler depremin üzerinden geçen 88. saatte 70 yaşındaki Dönüş nineyi bulunduğu enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmak için 4 gündür büyük mücadele verirken, depremin üzerinden geçen 88. saatte bir depremzedeye daha ulaşıldı. Trabzon ve Bursa AKUT ekiplerinin çalışması ile bu akşam depremin üzerinden geçen 88 saat sonra 70 yaşındaki isminin 'Dönüş' olduğu belirtilen yaşlı teyzeye ulaştı. Ekipler uzun uğraşlar sonrasında bulunduğu yerden çıkardıkları Dönüş nine UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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