87 Yaşındaki Sürücüden İnanılmaz Kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt alan 87 yaşındaki otomobil sürücüsü, istasyondan çıkarken aniden refüjü aşıp karşı şeride, oradan daire çizip istasyonun önünde park halindeki kamyonete çarptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yaşlı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın karşı şeride geçmesi ve yeniden geri dönüp kamyonete çarpması sırasında kaldırımdaki yayaların saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mehmet Gürbüz Cıngıllıoğlu'nun (87) kullandığı 38 FC 382 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yakıt alarak istasyondan yola çıktığı sırada, bir anda otomobil refüjü aşarak önce karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritte kaldırıma çarparak ters yönde 20-30 metre ilerledikten sonra döner kavşaktan yeniden akaryakıt istasyonuna yöneldi ve istasyonun önünde bulunan sinyalizasyon ve park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

Olay sırasında kalp krizi geçirdiği belirlenen otomobil sürücüsü, 112 Sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam ambulansa alındığı sırada olay yerine gelen kızı ambulans içerisinde babasının elini tutup başını okşadı.

Muhtemel faciadan dönüldü

Olayın yaşandığı Sorgun Bulvarı'nda yoğun bir araç ve yaya trafiği yaşanmasına rağmen olay sırasında otomobil ters şeritten giderken karşıdan hiçbir aracın gelmemesi, kavşaktan döndüğü sırada yaya geçidinde kimsenin olmaması büyük şans olarak değerlendirilirken, otomobilin çarptığı yerde bulunan yayalar saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtuldu. - ANTALYA