86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu - Haberler

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86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu Bartın'ın Epçiler köyünde yaşayan 86 yaşındaki kayıp kadın Jandarma ekiplerince yapılan geniş çerçeveli arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.

86 yaşındaki kayıp kadın ormanda bulundu

BARTIN - Bartın'ın Epçiler köyünde yaşayan 86 yaşındaki kayıp kadın Jandarma ekiplerince yapılan geniş çerçeveli arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu. Yaşlı kadının sağlık durumunun yerinde olduğu bildirildi.

Bartın'a bağlı Epçiler köyünde yaşayan 86 yaşındaki Zülfiye Akakça akşam saatlerinde çıktığı evinden geri dönmeyince yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Kayıp olduğu anlaşılan yaşlı kadının bulunması için Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İz takip Köpeği Pati'nin de katıldığı arama çalışmalarına drone ile havadanda destek verildi. Köy çevresi, dere yatakları ve ormanlık alanlarda yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadın ormanlık alanda yorgun ve bitkin halde bulundu.

Yapılan kontrollerinde yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - 3. Sayfa

Jandarma, Bartın, 3. Sayfa, Haberler

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