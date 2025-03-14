Konya'da korkutan iki deprem

Konya'da korkutan iki deprem! Halk sokağa döküldü
12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

86 Yaşındaki Adam Ormanlık Alanda Bilinci Kapalı Bulundu

86 Yaşındaki Adam Ormanlık Alanda Bilinci Kapalı Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki H.K., arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bilinci kısmen kapalı halde bulundu. Önceki gün bavulunu alarak evinden çıkan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinden bavulunu alarak çıkan 86 yaşındaki yaşlı adam, arama kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla ormanlık alanda bilinci kısmen kapalı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hasancıklar Mahallesi'nde yaşayan H.K.'den haber alamayan kızı M.A., kayıp ihbarında bulundu. M.A.'nın İstanbul Kartal'da ikamet ettiği, babasının ise genellikle hafta sonları kendisini ziyaret ettiği öğrenildi. En son 12 Mart'ta babasıyla görüştüğünü belirten M.A., ulaşamayınca durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, H.K.'nin bavulunu alarak evinden çıktığını, kapısını kilitlediğini ve telefonunu evde unuttuğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde yaşlı adamın otobüs kartını kullanmadığı, Kocaeli ve Sakarya'daki hastanelerde herhangi bir giriş kaydının bulunmadığı belirlendi.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve iz takip köpeklerinin de katıldığı çalışmalar sonucunda H.K., ormanlık alanda bilinci kısmen kapalı halde bulundu. İlk müdahalesi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yapılan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
img

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
img

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yeni isim var! İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.