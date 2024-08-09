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86 Tonluk Rüzgar Türbini Taşıyan Tır Eskişehir'de Arıza Yaptı

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Eskişehir'den Bursa'nın Gemlik İlçesi'ne giden ve dorsesinde 86 tonluk rüzgar türbini gövdesi taşıyan tır, Eskişehir'de arıza yaptı. Arıza nedeniyle tramvay seferleri iptal edildi.

Eskişehir'den Bursa'nın Gemlik İlçesi'ne giden ve dorsesinde 86 tonluk rüzgar türbini gövdesi taşıyan tır, arıza yaptı.

Bursa'nın Gemlik İlçesi'ne rüzgar türbini gövdesi taşıyan tır, Eskişehir'de arıza yaptı. Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde seyir halindeyken tabanını asfalt üzerindeki tümseğe sürten 06 AN 2734 plakalı tır, arıza yaptı. Dorsesinde 86 ton 785 kilogram ağırlığındaki rüzgar türbini gövde parçası ile arıza yapan tır, trafiğin sıkışmasına neden oldu. Tırın arıza yaptığı noktadan tramvay yolunun geçmesinden dolayı tramvay seferleri de iptal edildi.

Rüzgar türbini parçalarını taşımakla yükümlü olan şirketin yetkilileri tarafından arıza yapan tırın geri çekilmesiyle tramvay seferleri normale dönerken, Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda trafik tek yönlü olarak devam etti. Dorsesinde taşıdığı 86 tonluk rüzgar türbini gövdesi ile yolda kalan tır, görenleri hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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