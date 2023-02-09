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86 saat sonra önce oğlu sonra annesi kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

86 saat sonra önce oğlu sonra annesi kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kerem'in ardından annesi Nazlı Ezer'de kurtarıldı.

Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kerem'in ardından annesi Nazlı Ezer'de kurtarıldı. Ezer ailesinden baba ve diğer 2 çocuğun ise öldüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da da birçok bina yerle bir olmuştu. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde 5 katlı binada enkaz altında kalan Kerem Ezer ve annesi Nazlı Ezer 86 saat sonra enkazdan ekiplerin yardımıyla canlı olarak çıkarıldı. İlk önce çocuğu çıkaran ekipler bir saat arayla annesini de çıkardı. Anne ile oğlu hastaneye sevk edildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hatay 3. Sayfa Haberler

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