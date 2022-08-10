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85 yaşındaki kayıp kadın ekiplerce bulundu

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85 yaşındaki kayıp kadın ekiplerce bulundu

Karabük'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 85 yaşındaki kadın ekiplerin arama kurtarma faaliyetinin ardından bulundu.

Karabük'te ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 85 yaşındaki kadın ekiplerin arama kurtarma faaliyetinin ardından bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Karabük'e bağlı Eflani ilçesinde yaşandı. Jandarma ekiplerine saat 15.00 sıralarında gelen ihbarda Çavuşlar köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Azime Kılıç'ın sabah 10.00'dan bu yana kayıp olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay bölgesine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 85 yaşındaki Azime Kılıç'a ulaşıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın ailesine teslim edildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Karabük 3. Sayfa Haberler

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