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85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu

3. Sayfa Haberleri

85 saat sonra kurtarılan kadın, ilk olarak torunlarını sordu

Hatay'da 5 katlı binanın enkazından kurtarılan 60 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin elinden tutarak torunlarının durumunu sordu.

Hatay'da 5 katlı binanın enkazından kurtarılan 60 yaşındaki kadın, sağlık ekiplerinin elinden tutarak torunlarının durumunu sordu. Gazeteci Gökhan Aklan'ın cansız bedenine ulaşılırken, iki çocuğu da depremde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Büyük depremlerin dördüncü gününde umutlu bekleyiş sürerken, ekiplerin çalışmaları hız kazandı. Şehrin her noktasında depremzedeler için ikram ve ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.

Akevler Mahallesi Meltem Sokak'ta yer alan Güler Apartmanı'nda ekipler Celile Binicioğlu'na (60) ulaştı. 5 katlı binanın 2. katında oturan kadın, ekiplerin zorlu çalışmaları sonrası enkazdan çıkartıldı. Sedyeye alınan Binicioğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sedyede sağlık ekibinin elini tutarak oğlu ve torunlarını soran kadını ekipler, iyi olduklarını söyleyerek teselli etti. Sabah saatlerinde iki torunu ve oğlu enkazdan çıkartılırken, gelininin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Gazeteci Gökhan Aklan'ın cansız bedenine ulaşıldı

Aynı apartmanda oturan ve Hatay'da görev yapan Gazeteci Gökhan Aklan'ın (35) cansız bedenine ulaşıldı. Dün akşam saatlerinde eşi Hatice Aklan'a ulaşılırken, bacağının üzerine beton blok gelmesinden dolayı bacağı kesilerek enkazdan çıkartılmak zorunda kaldı. Sedyeyle ambulansa alınan Hatice Aklan'ın tedavisi hastanede sürüyor. Aklan çiftinin iki çocuğundan Azra (6), enkazdan ölü olarak çıkartılırken, Mehmet Eymen'in (5) de cansız bedenine ulaşıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hatay 3. Sayfa Haberler

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