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84 Yaşındaki Recep Işık, Hastaneden Dönüşünün 4. Gününde Ölü Bulundu

84 Yaşındaki Recep Işık, Hastaneden Dönüşünün 4. Gününde Ölü Bulundu
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Bartın'ın Ulus ilçesinde 84 yaşındaki Recep Işık, muayene için gittiği hastaneden döndükten 4 gün sonra evinde ölü bulundu. Işık'ın cansız bedeni, daha önce fotoğraf çekildiği sandalyede oturur vaziyette bulundu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Recep ışık, muayene için gittiği hastaneden evine döndükten 4 gün sonra ölü bulundu. Işık'ın cansız bedeni, daha önce fotoğraf çekildiği sandalyede oturur halde bulundu.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi Okçular Sokak'taki evinde kendi başına yaşayan Recep Işık, 25 Ekim Cuma günü Bartın'daki Devlet Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünden randevu alarak, muayene oldu. Doktorun tetkik istemesi üzerine ise iyi olduğunu söyleyerek evine dönen Recep Işık, 4 gün sonra ölü bulundu. Almanya'da yaşayan çocukların telefonla arayıp, ulaşamaması üzerine Işık'ın evine giden yeğenleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde ise büyük şok yaşadı. Recep Işık'ın cansız bedenini sandalyede oturur vaziyette bulan yeğenleri sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, 30 Ekim Salı günü saat 11.00 sıralarında cenazesine ulaşılan Recep Işık'ın bulunmasından en az 6 saat kadar öncesinde hayatını kaybettiği belirledi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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