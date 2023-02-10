84 saat sonra enkazdan alkışlarla kurtarıldı 13 yaşındaki Kerem Ezer enkazın altından sağ olarak kurtarıldı Hatay'da çöken bir binada mahsur kalan 13 yaşındaki Kerem Ezer 84 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

84 saat sonra enkazdan alkışlarla kurtarıldı

13 yaşındaki Kerem Ezer enkazın altından sağ olarak kurtarıldı

HATAY - Hatay'da çöken bir binada mahsur kalan 13 yaşındaki Kerem Ezer 84 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. AFAD ekipleri alkışlarla Keremi "Hoş geldin Kerem" diye karşıladı.

Hatay, Antakya'ya bağlı Armutlu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kerem Ezer isimli çocuk 84 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda zamanla yarıştı. Binanın enkazı altında kaldığı belirtilen 13 yaşındaki Kerem ekiplerce sağlıklı olarak kurtarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen çocuk bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kerem'in ailesinin ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Torununu gözyaşları içerisinde karşılayan Dede Serkan Ezer, "Başta Cumhurbaşkanımıza olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah hükümetimizden razı olsun. Enkaz altında, oğlum, gelinim ve 3 tane torunum var. En küçük olan 13 yaşındaki Kerem kurtarıldı" diye konuştu.