83 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Motosiklet sürücüsü minibüsün çarpması sonucu metrelerce ileri savruldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da çarşıdan alışveriş yapıp evine dönen 83 yaşındaki şahıs, kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Yaşanan kazı anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşıda alışveriş yaparak evine dönmek için 03 KK 447 plakalı motosikletine binen Habib Esentürk'e isimli şahıs orta refüjden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Esentürk'e A.D., yönetimindeki 34 LP 1292 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanı etkisi ile Esentürk, metrelerce ileri savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Esentürk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayda Esetürk'ün alışverişte aldığı ekmek ve diğer gıda ürünleri ise yola savruldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise yaşanan kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde Esetürk'e minibüsün çarpması ve metrelerce ileri savurması yer alıyor.