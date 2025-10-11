Haberler

83 Yaşındaki Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

83 Yaşındaki Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'un bulunması için arama çalışmaları 24 gündür sürüyor. Ailesinin durumu bildirmesiyle başlatılan geniş çaplı aramalar, termal kameralar ve dronlarla destekleniyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur için başlatılan arama çalışmaları 24'üncü gününde de devam ediyor.

İlçeye bağlı Karabağ köyünde yaşayan alzaymır hastası Ramazan Batur, 17 Eylül saat 15.00 sıralarında evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Batur'un kaybolmasının ardından ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Aralıksız sürdürülen arama çalışmalarında, bölgedeki dağlık ve engebeli alanlarda termal kameralar ve dron desteğiyle geniş çaplı aramalar yapılıyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
