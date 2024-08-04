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82 yaşındaki adam iskeleden düştü ağır yaralandı: Saatler sonra bulundu

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Bolu'da yaşlı bir adam, evinin çatısını tamir etmek için kurduğu iskeleden düşerek ağır yaralandı. Yakınları saatler sonra onu buldu.

82 yaşındaki adam iskeleden düştü ağır yaralandı: Saatler sonra bulundu

BOLU - Bolu'da sabah 08.00'dan beri yakınlarının haber alamadığı 82 yaşındaki yaşlı adam, öğle saatlerinde ağır yaralı olarak bulundu. Yaşlı adamın evinin çatısını tamir etmek için kurduğu iskeleden düştüğü öğrenildi.

Olay, Civril Mahallesi 1305.Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısını tamir etmek için Mecit Gülen (82), 2 katlı evinin dışına iskele kurdu. Yaşlı adam sabah saatlerinde evinin tamiri için iskeleye çıktı. 82 yaşındaki Gülen, iskeleden dengesini kaybederek yere düştü ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak yerde yatan Mecit Gülen'den saat 08.00'dan öğle saatlerine kadar haber alamayan yakınları 82 yaşındaki adamın yalnız yaşadığı eve giden gitti. Mecit Gülen'in yerde yaralı olarak hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mecit Gülen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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