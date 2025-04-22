82 Yaşındaki Adam, Dolandırıcılara 7 Milyon TL Kaptırdı

Balıkesir'de 82 yaşındaki bir şahıs, kendisini 'polis ve savcı' olarak tanıtan dolandırıcılara 7 milyon kaptırdı. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Dolandırıldığını fark eden yaşlı adam şikayetçi olması sonrası harekete geçen Balıkesir Emniyeti, titiz çalışmaları sonucunda 5 şüpheli şahsıda tespit etti. 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 5 şüpheli şahısta yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanırken, bir şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 03.03.2025 günü Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek müracaatta bulunan 82 yaşındaki F.D.'nin şikayetçi olmasıyla başladı. F.D.'yi arayan polis-savcı olarak tanıtan şahısların kimlik bilgilerinin kullanılarak bankadan 5 milyon TL çekildiğini, bu parayla altın ve ziynet eşyası alındığını, evde bulunan altın, ziynet eşyası ve para üzerinde parmak izi çalışması yapılacağını, ne kadar altın, ziynet eşyası ve para varsa gelen görevliye teslim etmesi gerektiğini, şüphelilere operasyon yapılacağını, operasyonun gizli olduğunu kimseye bilgi verilmemesi gerektiğini söyleyerek ve kendisinin ve çocuklarının bu zamana kadar ki tüm birikimi olan yaklaşık 6 milyon TL tutarında altın ziynet eşyası ve dövizi bastonlu 80'li yaşlarda yaşlı bir şahsa elden teslim ettiğini ortaya çıktı.

Yapılan inceleme çalışmaları sonrası müşteki şahıstan altın, ziynet eşyası ve dövizi elden teslim alan şahsın Aydın'da ikamet eden 83 yaşında bir şahıs oldu aynı dolandırıcılar tarafından bir gün önce 1 milyon TL dolandırıldığı, Balıkesir'de sözde suç örgütüne operasyon adı altında gönderildiği ve mağdurlardan 6 milyon TL değerinde altın ziynet eşyası ve dövizi teslim alarak İstanbul'a kendisini polis savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirdiği 2 şüpheli şahsa teslim ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 7 milyon TL'lik dolandırıcılık konusuyla alakalı özel ekip kuran Balıkesir Emniyeti, şüpheli şahısların tespit edilmesine yönelik detaylı çalışma yapılarak yaklaşık 250 saatlik kamera görüntüsü incelenmiş, olayla bağlantılı 5 şüpheli şahsı tespit etti.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahısların yakalanması ve suç değerlerinin elde edilmesine yönelik Balıkesir merkezli İstanbul, Antalya, Aydın, Kilis olmak üzere 4 ilde eş zamanlı yapılan vefa operasyonu kapsamında 5 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 4'ü tutuklanırken, bir şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. - BALIKESİR