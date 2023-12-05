81 yaşındaki adam nafaka ödemeyi unuttu, tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unutan 81 yaşındaki adam tutuklandı. Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unutan 81 yaşındaki adam tutuklandı. Yaşlı adam cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.
Züfrü Ş.(81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı. - BURSA