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80 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

80 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Erzurum'un Tortum ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki F.K., evinde hareketsiz bulundu. Yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Erzurum'un Tortum ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe merkezinde kendisine ait evde yalnız yaşayan F.K'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler yaşlı kadını yerde hareketsiz olarak buldu. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından F.K'nin cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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