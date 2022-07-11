80 güvenlik kamerasıyla kimliği tespit edilen dolandırıcı yakalandı

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, Suriyeli karı kocanın 130 bin lira değerinde ziynet eşyası ve parasını alarak dolandırdı.

Olay, Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu karı-koca R.E ve E.E, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp arayan şüpheliler, müştekilere kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini ve örgüte operasyon yapacaklarını söyleyerek baskı altına aldı. Müştekilerin ikametinden yaklaşık 130 bin TL ziynet eşyası ve paraları alarak ortadan kaybolan şüpheliler için ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde bulunan 80 adet güvenlik kamera görüntüleri, KGYS görüntüleri incelenerek yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucu şüpheli şahsın İ.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.D. olayı gerçekleştirdikten sonra gittiği Alanya ilçesinde Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından müştekilerden aldığı ziynet eşyalar ile birlikte yakalandı. Gözaltında bulunan şüpheli İ.D.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa