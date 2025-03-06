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8 Yıldır Firarda Olan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı

8 Yıldır Firarda Olan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, 12 suçtan aranan ve 8 yıldır firari olan bir şahsı yakaladı. Hakkında 14 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.G., adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri 12 suçtan aranan ve 8 yıldır firari olan şahsı yakaladı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından Germencik ilçesinde ikamet eden ve 8 yıldır firar durumunda olan aranan bir şahsı yakalamak amacıyla yapılan detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Hırsızlık (8 Farklı Dosya), Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Kabul Etmek, Satın Almak veya Kullanmak suçları olmak üzere toplam 12 suçtan aranan ve hakkında 14 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G isimli şahıs Kuşadası ilçesinde yakalandı. Şüpheli adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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