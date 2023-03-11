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8 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

8 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Kastamonu'da 3 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 2 ay 26 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu'da 3 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 2 ay 26 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, 3 ayrı suçtan yakalama kararı ile aranan ve 8 yıl 2 ay 26 gün hapis cezası bulunan İ.Ç. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Daday ilçesinde 3 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda İ.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İ.Ç., işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma JASAT 3. Sayfa Haberler

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