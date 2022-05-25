8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı - Haberler

8 yıl hapis cezaları vardı, jandarma yakaladı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede silahla yağma suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.A. ve N.A., jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa