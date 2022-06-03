8 yıl ceza alan suçlu saklandığı yerde yakayı ele verdi - Haberler

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8 yıl ceza alan suçlu saklandığı yerde yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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8 yıl ceza alan suçlu saklandığı yerde yakayı ele verdi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kilimli ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, kasten adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan 56 yaşındaki H.Ş saklandığı yerde yakayı ele verdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kilimli ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, kasten adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan 56 yaşındaki H.Ş saklandığı yerde yakayı ele verdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda Kilimli'de saklandığı tespit edilen, Zonguldak İlamet infaz savcılığınca, 'kastan adam öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası ile aranan 56 yaşındaki H.Ş yakalanarak gözaltına alındı. Ardından H.Ş isimli suçlu infaz savcılığı işlemleri sonrasında cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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