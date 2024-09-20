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8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüyle İlgili Yeni Gelişmeler

8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüyle İlgili Yeni Gelişmeler
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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölüm nedeni belirlendi. Narin'in ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz kalmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 'ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılması'na bağlı olarak öldüğü tespit edildi.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in otopsi işleminde 91 örnek alınıp, bunların bir kısmı İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Raporda, 'mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı', çocuğun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği yer aldı. Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının çıkması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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