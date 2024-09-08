İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA