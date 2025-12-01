Haberler

8 yaşındaki kızını feci şekilde darp eden baba tutuklandı

Adana'da 8 yaşındaki kızını yanından uzaklaştı diye feci şekilde darp eden baba tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay 28 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde gece meydana gelmişti. Olayda yabancı uyruklu baba Abdurrahman B. (33) yanında eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ara sokağa girmiş 8 yaşındaki kızı M.B. yanından uzaklaşınca onu tutup önce kafasını arabanın arkasına vurmuş daha sonrada yere fırlatmıştı. Ardından baba hiç bir şey olmamış gibi çocuğun elinden tutup gitmişti. Bu anlar ise saniye saniye güvenli kamerası tarafından kaydedilmişti. Konunun haber olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçip babayı merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde yakalamıştı. Gözaltına alınan baba alınan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İfadesinde kızı yanından uzaklaştığı için sinirlenip darp ettiğini söyleyen baba çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
