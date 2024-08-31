8 yaşındaki kayıp Narin'in muhtar olan amcası gözaltına alındı
Diyarbakır'da 11 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin muhtar olan amcası gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Amcanın aracından alınan örnek Narin'in DNA'sıyla uyuştu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 11 gündür kaybolan Narin Güran olayına ilişkin gözaltına alınan amcanın aracındaki incelemede Narin'in DNA'sıyla uyuştu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında aile ve mahallelerin ifadelerine başvurulmuştu.
Arama çalışmaları 11 gündür devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller nedeniyle Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G. gözaltına alındı.
S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile küçük kızın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleştiği belirlendi.