8 yaşındaki Fatma,104 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı
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8 yaşındaki Fatma,104 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 8 yaşındaki Fatma isimli bir çocuk depremin 104'üncü saatinde kurtarıldı.
8 yaşındaki Fatma,104 saat sonra enkazdan böyle kurtarıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 8 yaşındaki Fatma isimli bir çocuk depremin 104'üncü saatinde kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinden günler geçmesine rağmen mutlu haberler gelmeye devam ediyor. Mudanya Arama Kurtarma ekiplerinin de yer aldığı Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Adıgüzel Sokak No: 1'de bulunan 5 katlı binanın birinci katından 8 yaşındaki Fatma isimli bir kız çocuğu enkazdan 104 saat sonra çıkartıldı. Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mudanya Arama Kurtarma Ekipleri diğer ekipler gibi arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.