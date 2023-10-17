8 yaşında çocuğu vurulan adamın evinden yufka ekmek arasında silah çıktı Evden toplamda 7 adet silah çıktı Adana'da 8 yaşındaki çocuğu hasımları tarafından parkta vurulan kişinin evine yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

8 yaşında çocuğu vurulan adamın evinden yufka ekmek arasında silah çıktı

Evden toplamda 7 adet silah çıktı

ADANA - Adana'da 8 yaşındaki çocuğu hasımları tarafından parkta vurulan kişinin evine yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahların bazıları yufka ekmeklerin arasında gizlenmiş olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, lastçilik yapan 5 çocuk babası Ahmet Kaplan, 2 yıl önce husumetli olduğu Y.Y. tarafından tabancayla bacağından vurulup yaralanmıştı. Ahmet Kaplan, şikayetçi olmasının ardından Y.Y tutuklandı. Y.Y.'in ailesi Ahmet Kaplan'ın şikayetin çekmesi için tehdit ederken 7 ekim günü oğlu Mahmut Kapan parkta oyun oynadığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu kasığından yaralanmıştı.

"O babanın evinden cephanelik çıktı, silahları yufka ekmeğin arasına saklamış"

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipleri Ahmet Kaplan'ın evinde çok sayıda ruhsatız tabanca olduğu ihbarı aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu şahsın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ikamette ve şahsın iş yerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.