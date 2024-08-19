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8 yaşındaki çocuğu öldüren sürücü tutuklandı

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Adana'da meydana gelen kazada 8 yaşındaki Baran hayatını kaybetti. Sürücü, kaza anında şoka girdiğini ve ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Tutuklanan sürücünün ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

8 yaşındaki çocuğu öldüren sürücü: "Şoka girmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum"

ADANA - Adana'da 8 yaşındaki Baran'ın ölümüne sebep olan sürücü, "Kaza anında şoka girmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Fırat K.S. kullandığı 01 ASN 626 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobiliyle Fırat K.S. evlerinin önünde oturan Zozan Bülgen (41), oğlu 8 yaşındaki Baran Bülgen, teyzesi Perihan Bülgen ve komşularının kızı Büşra Tan'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Baran Bülgen olay yerinde hayatını kaybederken kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 kişi, yaralıların yakınları tarafından darp edilmek istendi. Polisin sürücü ve yanındakileri bölgeden uzaklaştırmasının ardından yaralıların yakınları, taş ve sopalarla otomobile zarar verdi.

Emniyetteki ifadesinde sürücü Fırat K.S., "Kaza anında şoka girmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yaralanan 3 kişinin de hastanede tedavileri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Adana Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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