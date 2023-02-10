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8 yaşındaki Asya enkazdan 96 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

8 yaşındaki Asya enkazdan 96 saat sonra sağ olarak kurtarıldı Hatay'daki arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, 8 yaşındaki Asya Dönmez'i yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra sağ olarak kurtardı.

8 yaşındaki Asya enkazdan 96 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

HATAY - Hatay'daki arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, 8 yaşındaki Asya Dönmez'i yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Ekipler, Hatay'da yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde inanılmaz bir kurtuluşa ortak oldu. Şiddetli depremler sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da, yıkılan binanın enkazında çalışan ekipler, sabaha karşı gelen ses üzerine yoğunlaştığı bölgede saatler süren uğraş sonucu Asya Dönmez'i sağ olarak kurtardı. Aysa, sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Belediyesi Hatay Asya 3. Sayfa Güncel Haberler

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