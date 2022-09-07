8 PKK ve FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı 3. Sayfa Haberleri Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi 8 kişi Edirne sınırında jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelisi 8 kişi Edirne sınırında jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmeye çalışan FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen E.T., Ü.Y., G.Y. İ.E. şüphelileri ile terör örgütü PKK şüphelileri A.A., K.A., A.C., ve C.A. sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen 8 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Edirne PKK 3. Sayfa Haberler

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