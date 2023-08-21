8 katlı hastane ikinci yıkım denemesinde yerle bir oldu, o anlar kamerada Depremin vurduğu Hatay'da özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinesinin üzerine çökmüştü.

8 katlı hastane ikinci yıkım denemesinde yerle bir oldu, o anlar kamerada

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da özel bir hastanenin yıkımı esnasında bina, çalışma yapan iş makinesinin üzerine çökmüştü. Ekiplerin 2. denemesinde 8 katlı hastane yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Antakya'da hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Kavaslı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastane, yaklaşık 20 gün önce ekiplerin yıkım çalışması esnasında iş makinesinin üzerine çökmüştü. İş makinesi operatörü kazayı yara almadan atlatmış ve o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. Ekipler, iş makinasını kurtardıktan sonra yıkım çalışmalarına bu sefer tedbirli bir şekilde devam etti. Ekiplerin, çalışması sonrası 8 katlı bina, ekiplerin 2'nci denemesinde yerle 1 oldu. O anlarda vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.