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8 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

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Hatay'ın Antakya ilçesindeki 8 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anları kameralar tarafından kaydedildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

8 katlı bina iş makinesinin dokunuşuyla böyle yerle bir oldu

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

8 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa

3-sayfa Antakya Deprem Yıkım Yaşam Hatay

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